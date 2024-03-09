В Китае заявили о росте угрозы возникновения «болезни Х»

«Хотя возникновение “болезни X” трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться», — цитирует эксперта портал «Пэйпар».
Он обратил внимание, что характеристиками условной болезни названы высокая патогенность и скорость распространения, а также активные мутации. Хэшэн добавил, что место и время возникновения очага болезни очень сложно предсказать.
Риск пандемии растет из-за таких факторов, как ускорение изменения климата, расширение масштабов деятельности человека и учащение межвидовой передачи возбудителей, заключил он, уточняет «Газета.Ru».
Ранее, 27 января, глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что если в России случится вспышка заболеваемости «болезнью X», отечественная медицина сможет справиться с нею. По словам министра, российская медицина развивается исходя из принципа необходимой готовности к любой возможной угрозе.
Ранее, 17 января, доктор эпидемиологии, профессор Университета Отаго (Новая Зеландия) Майкл Бейкер заявил «Известиям», что смысл обсуждения несуществующей «болезни X» на экспертном уровне в рамках Всемирного экономического форума — 2024 (ВЭФ) в Давосе заключается в подготовке человечества к возможным будущим пандемиям.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, в тот же день отметили, что заявления о существовании «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы.