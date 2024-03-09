ГАИ Минска: только один из пяти курсантов автошкол сдает вождение с первого раза

Уровень подготовки курсантов автомобильных школ серьезно упал за последний год, пишет БелТА. Как рассказал замначальника межрайонного экзаменационного отдела УГАИ ГУВД Мингорисполкома Владимир Свиридович, с первой попытки экзамен сдает приблизительно каждый пятый курсант, это касается как теоретического, так и практического экзамена. Но и повторные попытки не всегда бывают удачными. В итоге в 2023 году в Минске водительских удостоверений было выдано на 40% меньше, чем годом ранее.