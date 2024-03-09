На горнолыжных курортах Сочи закрыли несколько трасс

В связи с погодными условиями закрылись качели и мост на «Пике», а также трассы «Встреча», «Альпика» и "Примавера. По причине низкой видимости ввели ограничения на Сноупарке.
Также временно свою работу прекращали трассы «Горизонт» и «Обер Хутор». На текущий момент они снова открыты.
Как ранее сообщало информагентство, с селе Эстосадок в Краснодарском крае, произошел массовый завал во время женского лыжного масс-старта на дистанции 10 км. Инцидент случился на скоростном участке трассы в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, гонку не смогли завершить 14 участниц.