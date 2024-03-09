На восьми станциях метро столицы подключили оплату по биометрии ко всем турникетам

По словам заммэра, каждый рабочий день по биометрии совершаются свыше 150 тысяч поездок. Он также напомнил, что раньше этим способом оплаты можно было воспользоваться только на крайних турникетах всех станций метро, но популярность сервиса растет, теперь биометрия появилась и на других турникетах.