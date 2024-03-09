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Свердловчанам рассказали, когда ждать потепления

В Свердловскую область потепление придет во второй половине марта, спрогнозировал автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.
Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 94% 744 мм рт. ст. +12°

По его словам, область пока что расположена в умеренно-холодном воздухе, среднесуточные температуры воздуха сохраняются близкими к климатической норме.

Потеплеет на Среднем Урале во второй половине месяца, когда антициклон, стоящий над зарубежной Европой, сместится в сторону Казахстана, открывая более теплым массам дорогу на Урал.

Как сообщалось ранее, сложные метеоусловия ожидаются в Свердловской области 10 марта. В регионе пройдет небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололед, сообщили в ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».