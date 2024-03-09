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В Екатеринбурге на 76-м году жизни умер фотограф Николай Боченин

В Екатеринбурге 8 марта скончался фотограф Николай Боченин, сообщила в своем telegram-канале экскурсовод Татьяна Мосунова. На момент смерти ему было 75 лет.
Источник: Коммерсантъ

«Отец большущей семьи, исследователь Екатеринбурга и старообрядчества, человек, умеющий видеть красоту», — написала госпожа Мосунова.

Господин Боченин закончил Московский заочный университет культуры на факультете фотоискусства. Работал в Свердловской архитектурном институте, создал уникальную коллекцию фотографий архитектурных объектов городов Свердловской области 1980-х годов. Его фотографии опубликованы в нескольких книгах ИД «Коммерсантъ-Урал».

Подготовил персональные выставки в Уральском музее молодежи, фотографическом музее «Дом Метенкова», Центре архитектуры и дизайна.

«За скупыми строками биографии и свершений Боченина-фотографа не забудем Боченина-человека, каким мы его знали — с крепким рукопожатием, сияющей улыбкой и неизменными энергией и оптимизмом», — выразили соболезнования сотрудники Центра фотографии Март.

Виталий Красиков.