Сестры Аверины рассказали о планах после завершения карьеры

По словам девушек, связывать свою жизнь с политикой они не планируют. На данный момент продолжают выступать на ковре, принимать участие в различных шоу и фестивалях, проводить мастер-классы, однако в городах, в которых ранее не бывали. Дина и Арина по-прежнему остаются в спорте.