Сестры Аверины рассказали о планах после завершения карьеры

Как сообщает портал Sport.ru, после окончания своей спортивной карьеры российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о своих планах на будущее. Сестры поделились, что в настоящее время они не переключаются на политические дела.
По словам девушек, связывать свою жизнь с политикой они не планируют. На данный момент продолжают выступать на ковре, принимать участие в различных шоу и фестивалях, проводить мастер-классы, однако в городах, в которых ранее не бывали. Дина и Арина по-прежнему остаются в спорте.
Напомним, что 23 февраля Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), официально объявила о завершении карьеры сестер Авериных.