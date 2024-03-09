Восточный Казахстан активно готовится к паводкам

«Они будут распределены для мониторинга ситуации и экстренного реагирования на паводки в районы Алтай и Курчум, где на сегодняшний день зафиксировано наибольшее количество снегозапасов: в районе Алтай высота снежного покрова составляет 126 см, в горных районах 138 см, в Курчумском районе — 100 см».