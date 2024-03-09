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Не ложитесь спать до захода солнца: народные приметы на 10 марта

День получил название Тараса Бессонного.

Православные люди 10 марта чтят память святого Тарасия — патриарха Константинопольского. В народном календаре этот день получил название Тараса Дрёмы, Тараса Бессонного, Тараса Кумашника.

Что не стоит делать в грядущее воскресенье?

  1. Спать днём, иначе человека может настигнуть страшная лихорадка, которую также называли кумахой.
  2. Давать в долг — три года будете просить взаймы или подаяния;
  3. Стричься, иначе волосы будут выпадать;
  4. Чревоугодничать, баловаться излишками еды — к болезни;
  5. Ругаться, устраивать ссоры — обида останется надолго;
  6. Кидать мусор в реку — к болезням.

Приметы погоды:

  1. Хорошая погода в этот день сулит пригожее лето;
  2. Вороны кричат — жди дождливое лето;
  3. Идёт снег с дождем — к полноводью;
  4. Вороны купаются в лужах — к потеплению.