Не ложитесь спать до захода солнца: народные приметы на 10 марта

Православные люди 10 марта чтят память святого Тарасия — патриарха Константинопольского. В народном календаре этот день получил название Тараса Дрёмы, Тараса Бессонного, Тараса Кумашника.
Что не стоит делать в грядущее воскресенье?
- Спать днём, иначе человека может настигнуть страшная лихорадка, которую также называли кумахой.
- Давать в долг — три года будете просить взаймы или подаяния;
- Стричься, иначе волосы будут выпадать;
- Чревоугодничать, баловаться излишками еды — к болезни;
- Ругаться, устраивать ссоры — обида останется надолго;
- Кидать мусор в реку — к болезням.
Приметы погоды:
- Хорошая погода в этот день сулит пригожее лето;
- Вороны кричат — жди дождливое лето;
- Идёт снег с дождем — к полноводью;
- Вороны купаются в лужах — к потеплению.