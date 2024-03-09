Торговые сети Крыма ограничат наценки на ключевые продукты

Гоцанюк заверил, что власти будут строго следить за выполнением условий соглашения. Он также добавил, что пункт о 5-процентной наценке на социальные продукты будет распространяться также на так называемые магазины «у дома» малой площади в тех муниципалитетах, где крымские торговые сети не представлены. Мониторингом цен в этих торговых точках займутся местные администрации.