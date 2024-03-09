Торговые сети Крыма ограничат наценки на ключевые продукты

«Сейчас готовится рамочное соглашение, которое будет заключено между производителями, оптовыми сетями и переработчиками. Каждый из них берет на себя обязательство не повышать наценки более чем на 5%», — сказал он.
По словам главы правительства региона, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, на которые будет распространяться соглашение. В их числе мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия, бакалея, овощи «борщевого набора», а также куриные яйца. Документ планируется подписать на следующей неделе.
Гоцанюк заверил, что власти будут строго следить за выполнением условий соглашения. Он также добавил, что пункт о 5-процентной наценке на социальные продукты будет распространяться также на так называемые магазины «у дома» малой площади в тех муниципалитетах, где крымские торговые сети не представлены. Мониторингом цен в этих торговых точках займутся местные администрации.
Министр промышленной политики Крыма Анушаван Агаджанян ранее сообщил РИА Новости Крым, что в республике выявили превышение цен до 70% на 14 видов продовольственных товаров.
По его словам, с целью изменения подходов к формированию и проведению мониторинга цен подписано соглашение между минпромом Крыма и налоговой службой РК.