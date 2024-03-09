Где воронежцам отметить Масленицу

Масленичная неделя будет проходить с 11 по 17 марта. Стала известна программа празднования Масленицы в Воронеже. Можно посетить народные гуляния в разных районах города.
15, 16 и 17 марта на Масленицу приглашает театр оперы и балета. Празднование народного обычая начнется с театрального фойе. Перед спектаклем и в антрактах гости смогут отведать традиционные масленичные блины и увидеть тематическую музыкальную программу. А на большой сцене в этот вечер покажут оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». Композитор черпал вдохновение в напевах родной земли, сюжетах былин, исторических хроник, легенд и сказок. Основным источником самобытности его стиля стало обращение к русскому музыкальному фольклору. Весенняя сказка «Снегурочка» была его любимым творением. Действие оперы как раз проходит в дни славянского праздника встречи весны. А древний обряд проводов Масленицы воспроизведен в самой масштабной хоровой сцене спектакля. 12+
16 марта театрализовано-концертная программа «Масленица пришла! Открывай ворота!» запланирована в парке Шинников (ул. Ростовская 39в). Воронежцы могут поучаствовать в семейном конкурсе блинов «Блинная горка». Начало в 15.00. 6+
17 марта праздничная программа, посвященная Масленице, пройдет в сквере ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1). Начало в 11.00 (6+). А в 12.00 праздник с играми, мастер-классами и блинами стартует у ТРК «Арена» (б. Победы, 23б). (6+). А еще нНародные гуляния «Проводы Масленицы» в духе русских традиций с играми, состязаниями, блинами организуют 17 марта на открытой площадке института искусств (ул. Лизюкова, 42). 12+
Отпраздновать можно и в парке детского и семейного отдыха «Нелжа. Ру». Там приготовили две программы. «Широкая масленица» — праздник с шумными гуляниями, сказочными персонажами, катаниями с масленичной горы, спортивными состязаниями и погружением в русские традиции, и, конечно же, блинами. В 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 (6+). А в программе «Путешествие в масленицу» — экспедиция в Сказочный лес, этнографическое путешествие, освоение навыков выживания в зимнем лесу, потешные состязания, блины с пылу с жару. В 14.30, 16.00, 17.30 (12+).