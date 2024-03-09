Где воронежцам отметить Масленицу

15, 16 и 17 марта на Масленицу приглашает театр оперы и балета. Празднование народного обычая начнется с театрального фойе. Перед спектаклем и в антрактах гости смогут отведать традиционные масленичные блины и увидеть тематическую музыкальную программу. А на большой сцене в этот вечер покажут оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». Композитор черпал вдохновение в напевах родной земли, сюжетах былин, исторических хроник, легенд и сказок. Основным источником самобытности его стиля стало обращение к русскому музыкальному фольклору. Весенняя сказка «Снегурочка» была его любимым творением. Действие оперы как раз проходит в дни славянского праздника встречи весны. А древний обряд проводов Масленицы воспроизведен в самой масштабной хоровой сцене спектакля. 12+