9 марта , Kazinform , Общество

Последствия дождя и снега устраняют в Астане

Осадки в виде снега с дождем выпали сегодня в Астане. Для очистки улиц коммунальные службы задействовали свыше 700 единиц спецтехники и порядка 150 дорожных рабочих, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.