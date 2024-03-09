Последствия дождя и снега устраняют в Астане

В Астане уборка ведется в круглосуточном посменном режиме. В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.
С начала зимнего периода вывезено свыше 6 млн кубометров снега, что равно объему более 447 тыс. большегрузов.
Во время гололеда для комфортного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.
Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.
По данным РГП «Казгидромет», в Астане 10 марта ожидается переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго- западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2−4 мороза.