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Последствия дождя и снега устраняют в Астане

Осадки в виде снега с дождем выпали сегодня в Астане. Для очистки улиц коммунальные службы задействовали свыше 700 единиц спецтехники и порядка 150 дорожных рабочих, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 94% 744 мм рт. ст. +12°
Источник: Пресс-служба акимата Астаны

В Астане уборка ведется в круглосуточном посменном режиме. В первую очередь ведется уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

С начала зимнего периода вывезено свыше 6 млн кубометров снега, что равно объему более 447 тыс. большегрузов.

Во время гололеда для комфортного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.

По данным РГП «Казгидромет», в Астане 10 марта ожидается переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго- западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2−4 мороза.