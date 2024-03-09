Воздушный шар с сигаретами обнаружили в Польше у границы с Беларусью

«В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды», — было сказано в сообщении.
По утверждениям радиостанции, к воздушному шару было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Найденное уже изъято польскими пограничниками.
Не только на воздушном шаре
Сообщения о контрабанде сигарет не являются редкостью. Так, 13 февраля сообщалось о том, что партия белорусских сигарет на 2,3 миллиона евро была задержана польскими таможенниками. Грузовик под управлением белоруса следовал из Литвы. Согласно документам, в прицепе должны были находиться элементы деревянных домов.
А в ноябре прошлого года Пограничная стража Польши заявила о рекордной партии контрабандных сигарет, обнаруженных в двух фурах с польскими номерами. Машины были остановлены в Подляском воеводстве в рамках совместных мероприятий пограничников и полиции.
В трейлерах среди груза стеклянных банок тогда нашли около 1,2 миллиона пачек с белорусскими акцизными марками оценочной стоимостью более 18 миллионов злотых (4,3 миллиона долларов).