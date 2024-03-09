Воздушный шар с сигаретами обнаружили в Польше у границы с Беларусью

Сообщения о контрабанде сигарет не являются редкостью. Так, 13 февраля сообщалось о том, что партия белорусских сигарет на 2,3 миллиона евро была задержана польскими таможенниками. Грузовик под управлением белоруса следовал из Литвы. Согласно документам, в прицепе должны были находиться элементы деревянных домов.