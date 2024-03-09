Самарскую область заполонили дикие волки

В Самарской области приняли меры по сокращению популяции волков. В Волжском государственном охотничьем хозяйстве сообщили, что дикие животные занимают большие территории в Шигонском районе, в связи с чем увеличивается их численность.
— Размножающиеся пары, а нередко и стаи, живут оседло на определенных участках, границы которых обозначаются пахучими метками. Диаметр участка, занятого стаей зимой, обычно 30—60 километров. Весной и летом, когда стая распадается, занятая ею территория разделяется на несколько фрагментов. Лучший из них захватывает и удерживает основная пара, остальные волки переходят на полубродячий образ жизни, — прокомментировали ГБУ СО «Волжское ГООХ».
Численность ветеринаров леса стала выходить за рамки нормы, почему госорганизация приняла меры по ее сокращению. Зимой 2023−2024 годов были обезврежены 15 хищников.