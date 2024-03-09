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Врач дала совет, как снизить вред для здоровья при сидячей работе

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала способ снизить вред для здоровья при сидячей работе, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Lenta.
Источник: Freepik

Специалист объяснила, что длительное сидение представляет собой серьезный риск для здоровья, способный привести к развитию многих заболеваний и даже преждевременной смерти. Она добавила, что для снижения риска необходимо регулярно делать короткие перерывы во время работы для выполнения физических упражнений.

«Постарайтесь вставать со стула каждые 20 минут и проводить в вертикальном положении хотя бы одну минуту. Можно сделать небольшую разминку или просто пройтись по кабинету. Это поможет активизировать кровообращение и улучшить метаболические процессы в организме».

сказала врач.
здоровье
занятость