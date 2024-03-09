Врач дала совет, как снизить вред для здоровья при сидячей работе

«Постарайтесь вставать со стула каждые 20 минут и проводить в вертикальном положении хотя бы одну минуту. Можно сделать небольшую разминку или просто пройтись по кабинету. Это поможет активизировать кровообращение и улучшить метаболические процессы в организме».