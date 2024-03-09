В Беларуси успешно испытаны искусственные биоклапаны сердца

В сюжете уточнялось, что разработка этих протезов началась около 10 лет назад. После успешного завершения клинических испытаний будет запущено массовое производство, что позволит полностью отказаться от закупок западных аналогов, а значит, существенно снизить стоимость.
«Мы покупали все расходные материалы, и биологические клапаны сердца. “Белмедтехника” осуществляла процедуру закупки, участвовали в ней и американские клапаны, и российские, и другие».
С внедрением в массовое производство белорусских биоклапанов сердца «мы будем иметь отечественную продукцию, которая будет конкурентоспособна по отношению ко всем предыдущим вариантам», подчеркнула руководитель РНПЦ.
Белорусские биологические клапаны сердца получили высокую оценку кардиохирургов. По словам медиков, они имеют ряд преимуществ, в том числе и по износоустойчивости.
Кардиохирурги подчеркнули, что проблема патологии клапанов сердца является одной из самых актуальных в настоящее время, и если для молодых пациентов эффективно вопрос можно решать, используя механические протезы, то возрастным лучше подходят биологические клапаны.
Сердечно-сосудистые заболевания находятся в топе самых распространенных в Беларуси болезней.