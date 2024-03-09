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Последний солнечный день и теплый день перед неделей холодов и дождей: Жителей Молдовы ждет до плюс 13 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на воскресенье, 10 марта 2024 года года.
Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 94% 744 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

А вот теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 10 марта. Спойлер — в воскресный день она, погода, нас будет только радовать. Но расскажем обо всем по порядку.

Ночью синоптики нам прогнозируют до одного градуса мороза, утром будет около ноля.

Днем распогодится и потеплеет до 13 градусов тепла! Нас ждет сухой и солнечный день! Всем срочно на прогулку или на пикник, потому что почти на всю следующую неделю зарядят дожди и вернутся холода.

Вечером ожидается до 8 градусов со знаком «плюс». Скорость ветра в течение составит максимум 5−7 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.