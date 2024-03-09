Последний солнечный день и теплый день перед неделей холодов и дождей: Жителей Молдовы ждет до плюс 13 градусов

А вот теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 10 марта. Спойлер — в воскресный день она, погода, нас будет только радовать. Но расскажем обо всем по порядку.
Ночью синоптики нам прогнозируют до одного градуса мороза, утром будет около ноля.
Днем распогодится и потеплеет до 13 градусов тепла! Нас ждет сухой и солнечный день! Всем срочно на прогулку или на пикник, потому что почти на всю следующую неделю зарядят дожди и вернутся холода.
Вечером ожидается до 8 градусов со знаком «плюс». Скорость ветра в течение составит максимум 5−7 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.