Какой сегодня праздник: 10 марта

А еще сегодня День риска. Все знают народные пословицы — «Риск — благородное дело» и «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Риск постоянно присутствует в нашей жизни, все мы рискуем почти каждый день. Есть риск инфляции, риск что-то сделать не так, риск попасть не в нужное время, в опасное место… Рискнуть иногда бывает очень даже полезно. Иногда риск спасает чью-то жизнь, а для кого-то риск — это просто очередная порция адреналина. Этот праздник, наверное, учрежден для тех, кто без риска просто не может жить. Но все же, как бы вы не любили рисковать, берегите себя!