Какой сегодня праздник: 10 марта

Что интересного произошло 10 марта
В России сегодня отмечают День архивов. Пока это неофициальный праздник работников архивов, он был учрежден решением коллегии Федеральной архивной службы России в 2003 году и не прошел полную процедуру. Дата связана с событием, произошедшим 10 марта 1720 года. В этот день Петр Первый подписал первый в России государственный акт — «Генеральный регламент, или Устав». Он определил основы организации госуправления в стране и ввел во всех госорганах власти архивы и должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать».
Поклонники видеоигр по всему миру празднуют День Марио. Он посвящен одному из самых известных персонажей видеоигр, который появился в более чем 200 видеоиграх с момента его создания. Mario был создан японским дизайнером видеоигр Сигэру Миямото для Nintendo. Он дебютировал в Donkey Kong, аркадной игре, в 1981 году. С тех пор Марио стал главным героем франшизы видеоигр и официальным талисманом Nintendo. Поклонники видеоигр празднуют День Марио ежегодно 10 марта. Такая дата была выбрана потому, что когда дата написана как Mar 10, она напоминает слово MARIO.
А еще сегодня День риска. Все знают народные пословицы — «Риск — благородное дело» и «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Риск постоянно присутствует в нашей жизни, все мы рискуем почти каждый день. Есть риск инфляции, риск что-то сделать не так, риск попасть не в нужное время, в опасное место… Рискнуть иногда бывает очень даже полезно. Иногда риск спасает чью-то жизнь, а для кого-то риск — это просто очередная порция адреналина. Этот праздник, наверное, учрежден для тех, кто без риска просто не может жить. Но все же, как бы вы не любили рисковать, берегите себя!
Ещё сегодня День работников геодезии и картографии. День геодезии имеет многовековую историю, и праздник посвящен событиям марта 1720 года. Петр I подписал указ о картографировании территории Империи. Развитие отрасли знаний продолжил Николай I. Он инициировал создание Пулковской обсерватории. 10 марта 1919 года был издан Декрет «Об учреждении Высшего геодезического управления».
Исторические события 10 марта в мире
1535-й — испанские мореплаватели открыли в Тихом океане в 972 километрах к западу от Эквадора Галапагосские острова;
1710-й — вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием «География, или краткое земного мира описание»;
1878-й — в Женеве выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Григорьевича Шевченко;
1905-й — в Лондоне основан футбольный клуб «Челси»;
1910-й — в Китае запрещено рабство;
1960-й — индейцы в Канаде получили право голоса.
Исторические события 10 марта в Казахстане
1920-й — состоялось открытие адресного стола при Павлодарской уездной милиции (сейчас адресно-справочное бюро ДВД Павлодарской области);
2006-й — в Алматы открылось официальное представительство Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП).
2009-й — Дом-музей Павла Васильева в Павлодаре получил из Великого Новгорода бандероль с книгой «Страшный суд» с посвящением репрессированному поэту. Ее автор Александр Ионов, познакомившись с творчеством евразийского литератора, стал его горячим поклонником. В своем городе он создал клуб любителей, который занимается пропагандой васильевской поэзии.
Дни рождения знаменитостей 10 марта в мире
В 1940 году родился Чак Норрис — американский киноактер и мастер боевых искусств, получивший известность исполнением главных ролей в фильмах-боевиках, а также роли Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер»;
в 1958 году родилась Шэрон Стоун — американская модель и киноактриса (фильмы «Знать бы, что я гений», «Агент Икс»);
в 1976 году родился Михаил Гребенщиков — российский певец, актер, теле- и радиоведущий, композитор, музыкальный продюсер, диджей;
в 1984 году родилась Оливия Уайлд — американская киноактриса (фильмы «Доктор Хаус», «Американский папаша»).
Кто родился 10 марта в Казахстане
В 1936 году родился Ерик Асанбаев — общественно-политический деятель Казахстана, доктор экономических наук, профессор;
в 1940 году родился Максут Нарикбаев — советский и казахстанский государственный деятель, государственный советник юстиции 2-го класса, судья высшего квалификационного класса, доктор юридических наук, профессор.
День смерти знаменитостей 10 марта в мире
В 1976 году умер Адрис Андрейко — международный гроссмейстер по международным шашкам, трехкратный чемпион мира;
в 1988 году умер Энди Гибб — британский певец в стиле поп и диско;
в 2001 году умер Владимир Ворошилов — автор, режиссер и ведущий телепередачи «Что? Где? Когда?»;
в 2018 году умер Юбер де Живанши — французский модельер, основатель модного дома Givenchy.
10 марта в православном календаре
Православная церковь вспоминает святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа. Святитель Тарасий родился в конце VIII века в Константинополе. Родители дали ему хорошее образование. Благодарю этому он стал царским советником. Несмотря на свою высокую должность и приближенность к императорской семье, Тарасий вел строгую аскетическую жизнь и помогал бедным. Празднуя Пасху, он устраивал пир для нищих и вдов, где, подражая Христу, сам прислуживал за трапезой.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Николай и Тарас.