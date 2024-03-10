Синоптик Рябов сказал белорусам о морозах до −8 на неделе с 11 по 17 марта

Устойчивого тепла не стоит ждать в Беларуси на неделе с 11 по 18 марта, предупредил синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ. И хотя солнце будет выглядывать все чаще, поднимая столбики термометров до плюсовых температур, в ночные часы все еще ожидаются морозы. Из приятного: погода обещает быть сухой, без существенных осадков в большинстве регионов. Разве что по юго-западу в понедельник, 11 марта, не исключены и дождь, и мокрый снег.
— Ночью от −8 по северу до +2 градусов по крайнему юго-западу. Днем в понедельник от +4 до +10, во вторник от +1 до +8, — проинформировал Рябов.
К среде, 13 марта, облака с дождем и снегом переместятся на юго-восток, а на остальной территории страны прогнозируется погожий день. Ночь будет морозной, от −1 до −7 градусов, днем от 0 до +4.
В начале второй половины недели, считает Рябов, погода мало изменится, ее продолжит определять погожий антициклон. По ночам станет теплее — от −2 до +2. Днем в четверг, 14 марта, от 0 до +6, в пятницу, 15 марта, до +3.
Следующие выходные,
— В середине дня в субботу и в воскресенье от 0 до +5градусов, — дал предварительный прогноз синоптик.