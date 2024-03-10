Синоптик Рябов сказал белорусам о морозах до −8 на неделе с 11 по 17 марта

Устойчивого тепла не стоит ждать в Беларуси на неделе с 11 по 18 марта, предупредил синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ. И хотя солнце будет выглядывать все чаще, поднимая столбики термометров до плюсовых температур, в ночные часы все еще ожидаются морозы. Из приятного: погода обещает быть сухой, без существенных осадков в большинстве регионов. Разве что по юго-западу в понедельник, 11 марта, не исключены и дождь, и мокрый снег.