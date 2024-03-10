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Какой сегодня день: 10 марта

Этот день является 70-м в григорианском календаре. До конца года остается 296 дней.
Источник: Екатерина Романова

Знаете ли вы, что 10 марта 1972 года на Минском радиозаводе произошел взрыв — крупнейшая техногенная катастрофа в современной истории города? О том, чем еще ознаменовано 10 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 10 марта

В 1801 году в Британии была начата первая перепись населения.

В 1806 году Александр I выпустил указ о формировании музея Оружейной палаты — этот день считается датой основания музеев Московского Кремля.

В 1862 году в США впервые были выпущены бумажные деньги.

В 1905 году в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси».

В 1910 году в Китае запрещено рабство.

В России 10 марта отмечают День архивов.

Кто родился 10 марта

Российский император Александр III (1845−1894).

Писатель Борис Виан (1920−1959).

Композитор Александр Зацепин (1926).

Актер Чак Норрис (1940).

Актер Владимир Гостюхин (1946).

Шейх Усама бен Ладен (1957−2011).

Актриса Шэрон Стоун (1958).

Супермодель Ева Герцигова (1973).

Актриса Оливия Уайлд (1984).

10 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

Именины

10 марта именины у Федора, Николая, Тараса, Александра, Антона и Евгения.

10 марта в народном календаре

На Руси в этот день молились святому Тарасию — он считался очень добрым человеком: утешителем скорбящих, помощником нищим и сиротам, а также защитником обиженных.

10 марта в белорусском народном календаре.