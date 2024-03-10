Какой сегодня день: 10 марта

Знаете ли вы, что 10 марта 1972 года на Минском радиозаводе произошел взрыв — крупнейшая техногенная катастрофа в современной истории города? О том, чем еще ознаменовано 10 марта, — в справке Sputnik.
В 1801 году в Британии была начата первая перепись населения.
В 1806 году Александр I выпустил указ о формировании музея Оружейной палаты — этот день считается датой основания музеев Московского Кремля.
В 1862 году в США впервые были выпущены бумажные деньги.
В 1905 году в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси».
В 1910 году в Китае запрещено рабство.
В России 10 марта отмечают День архивов.
Российский император Александр III (1845−1894).
Писатель Борис Виан (1920−1959).
Композитор Александр Зацепин (1926).
Актер Чак Норрис (1940).
Актер Владимир Гостюхин (1946).
Шейх Усама бен Ладен (1957−2011).
Актриса Шэрон Стоун (1958).
Супермодель Ева Герцигова (1973).
Актриса Оливия Уайлд (1984).
В этот день верующие православные чтут память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.
10 марта именины у Федора, Николая, Тараса, Александра, Антона и Евгения.
На Руси в этот день молились святому Тарасию — он считался очень добрым человеком: утешителем скорбящих, помощником нищим и сиротам, а также защитником обиженных.
10 марта в белорусском народном календаре.