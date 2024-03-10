Что можно и нельзя делать в день Тараса Бессонного 10 марта, который называют Кумошник

Православная церковь 10 марта вспоминает святого Тарасия. В народе отмечают день Тараса Бессонного. Однако есть еще одно название — Кумошник. В указанный день, считалось, ходит весенняя лихорадка, которая получила название кумоха и пристает к путникам.
Что нельзя делать 10 марта
Не следует ложиться спать днем, так как это грозит лихорадкой. Кроме того, не следует рано ложиться спать. Запрещено мыть полы в указанный день. Считается, что можно из дома вымыть достаток. Не следует выбрасывать старые вещи из дома. Это может грозить потерей чего-то важного. На 10 марта не стоит планировать дальние поездки.
Что можно делать 10 марта
По традиции, в указанный день помогали нуждающимся. Также благополучие сулило и тем, кто позовет 10 марта в дом гостей. День также подходит для того, чтобы начать лечение, которое долго планировали.
Согласно приметам, растаявший снег предвещал сильные морозы. Воробьи, которые собираются в стаи, говорят про ясную погоду. В том случае, если голуби прячутся под крышей, то ожидается похолодание. Про солнечную погоду говорят высоко плывущие облака.