Что можно и нельзя делать в день Тараса Бессонного 10 марта, который называют Кумошник

Не следует ложиться спать днем, так как это грозит лихорадкой. Кроме того, не следует рано ложиться спать. Запрещено мыть полы в указанный день. Считается, что можно из дома вымыть достаток. Не следует выбрасывать старые вещи из дома. Это может грозить потерей чего-то важного. На 10 марта не стоит планировать дальние поездки.