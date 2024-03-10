Оттепели до +10 придут в Приморье: дата

Во вторник, 12 марта, днем в Приморье продолжится потепление. В ночь на среду будет морозно и без осадков. Днем 13 марта на севере края возможен небольшой снег. Максимальные температуры на юге будут от 0 до +5 градусов, на севере — небольшой мороз.