Оттепели до +10 придут в Приморье: дата

«В начале следующей недели синоптическая ситуация на юге Дальневосточного региона будет нестабильной, но в Приморье значительных ухудшений погодных условий не ожидается», — передает Примпогода.
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 11 марта, в крае обойдется без существенных осадков. Минимальные температуры воздуха будет в пределах −14…-2 градусов, на северо-востоке до −19 мороза. Максимальные температуры будут в пределах +1…+10 градусов.
Во вторник, 12 марта, днем в Приморье продолжится потепление. В ночь на среду будет морозно и без осадков. Днем 13 марта на севере края возможен небольшой снег. Максимальные температуры на юге будут от 0 до +5 градусов, на севере — небольшой мороз.
Во Владивостоке на следующей неделе обойдется без осадков. Минимальные температуры будут в пределах −4…-1 градусов, максимальные +3…+7 градусов. В среду немного похолодает.
Напомним, снегопад обрушился на Приморье в праздничный день. Циклон вместе с осадками принес с собой и похолодание.