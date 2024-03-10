Масленица 2024: сколько блинов в день рекомендуют съедать диетологи

«Классические блины, которые готовятся на молоке и с белой мукой, — достаточно калорийное блюдо, которое составляет примерно 250 ккал в 100 г. Поэтому лучше взять себе за правило не есть блины в неограниченном количестве, а ограничиться, например, двумя блинчиками в качестве завтрака. Лучше, если будут полезные блины с цельнозерновой мукой и начинкой из рыбы, постного мяса или нежирной сметаны».