В Приморье произошла резкая вспышка COVID-19

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что если вы заболели, то нужно оставаться дома и вызвать врача. Это необходимо для предотвращения заражения других и дальнейшего распространения вируса. Самолечение опасно, так как грозит серьезными осложнениями.