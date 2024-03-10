В Приморье произошла резкая вспышка COVID-19

В пресс-службе Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали, что с 26 февраля по 3 марта в крае зарегистрировали 354 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Это на 33% больше, чем на предыдущей неделе. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Также в ведомстве ответили, что общая ситуация по заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями в Приморье стала лучше. С февраля количество больных ОРВИ стабильно снижается. Доля вирусов гриппа также за неделю снизилась на 31,2%.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что если вы заболели, то нужно оставаться дома и вызвать врача. Это необходимо для предотвращения заражения других и дальнейшего распространения вируса. Самолечение опасно, так как грозит серьезными осложнениями.
В этот период лучше избегать мест, где может быть большое количество людей, и стараться также не отправлять туда детей — например, в игровые центры и кафе.