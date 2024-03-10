«У нас vip-приют в сауне». Как зарабатывают бездомные коты в котокафе

В «Плюшке» «работают» только социальные котики, которые не дерутся друг с другом и не обижают гостей просто так. Также есть и свои правила. Например, нельзя пугать кошек криками, резкими движениями и вообще обращаться с ними небрежно. Животное можно брать на руки только тогда, когда оно само не против. У котиков есть отдельное, безопасное от других помещение с едой и лотками, куда гостям заходить запрещено.