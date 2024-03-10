Хабаровский ХК «Амур» в третий раз уступил «Металлургу МГ» в плей-офф КХЛ

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в третий раз уступил магнитогорскому «Металлургу» в рамках плей-офф регулярного чемпионата КХЛ. До этого у команд было равное число побед и поражений.
Матч состоялся 9 марта на УКРК «Арена Металлург» и завершился счётом 3:1 в пользу хозяев. Первые семь минут хабаровчане активно наступали на ворота противника, но затем потеряли темп и пропустили две шайбы. Единственный гол «тиграм» удалось забить только в третьем периоде — его автором стал нападающий Ян Дрозг.
«Играли сегодня во многих моментах лучше, был позитив на скамейке. По атакам и броскам сегодня мы были активнее, но в голы это не трансформировалось», — констатировал вратарь «Амура» Дмитрий Лозебников.
Следующий матч с «Металлургом» состоится на «Платинум-арене» в понедельник, 11 марта. Согласно правилам плей-офф, серию выиграет команда, которая раньше другой одержит четыре победы.