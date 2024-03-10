Во Владивостоке неизвестные превратили сопку Холодильник в мусорную свалку

Во Владивостоке неизвестные высыпали отходы на сопке Холодильник. На видео, размещенном в соцсетях, видно как мужчины подъехали на грузовике и скидывают мешки с мусором на косогор, сообщает ИА PrimaMedia.
Информацией о нарушениях должны заинтересоваться административные комиссии. Редакция ИА PrimaMedia готовит соответствующий запрос в администрацию Владивостока.
Напомним, в 2023 году «Приморский экологический оператор» вывез мусор с более чем 30 стихийных площадок в 12 муниципалитетах региона. За организацию несанкционированного мусорного полигона предусмотрены штрафные санкции до 250 тысяч руб. Причем, нарушитель может понести и более суровое наказание — если отходы нанесли серьезный ущерб экологии или здоровью человека, 247 статья УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
С начала «мусорной реформы» в Приморье, с 1 января 2020 года, «Приморский экологический оператор» ликвидировал 136 несанкционированных свалок объемом 32 193 м куб.