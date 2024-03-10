Во Владивостоке неизвестные превратили сопку Холодильник в мусорную свалку

Напомним, в 2023 году «Приморский экологический оператор» вывез мусор с более чем 30 стихийных площадок в 12 муниципалитетах региона. За организацию несанкционированного мусорного полигона предусмотрены штрафные санкции до 250 тысяч руб. Причем, нарушитель может понести и более суровое наказание — если отходы нанесли серьезный ущерб экологии или здоровью человека, 247 статья УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.