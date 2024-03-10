После угроз в адрес ветерана СВО в Уссурийске возбуждено уголовное дело

Нарушителя установили сразу по камерам видеонаблюдение. За нарушение правил ПДД ему был оперативно выписан административный штраф. Однако после мониторинга социальных сетей полиция решила более пристально посмотреть и на инцидент на парковке у рынка между местным жителем и участником СВО. Именно угрозы в адрес последнего и привели к возбуждению уголовного дела.