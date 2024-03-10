После угроз в адрес ветерана СВО в Уссурийске возбуждено уголовное дело

Следственное управление следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту конфликта на парковке в Уссурийске, в ходе которого оскорбили инвалида — участника СВО.
Как сообщает официальный телеграмм-канал СУ СК по Приморскому краю, уголовное дело завели по признакам преступлений, предусматривающих ответственность за «угрозу причинения тяжкого вреда здоровью» и «хулиганство».
Ранее сообщалось, что 30-летний водитель «Toyota Prius» припарковал машину у торгового центра на улице Кузнечная, 14 в Уссурийске на месте для инвалидов. Нарушитель ПДД после этого вступил в перепалку с местными жителями. Свидетели происшествия распространили в социальных сетях видео, на котором водитель-нарушитель угрожает ветерану СВО «вторую ногу оторвать» за сделанное замечание.
Нарушителя установили сразу по камерам видеонаблюдение. За нарушение правил ПДД ему был оперативно выписан административный штраф. Однако после мониторинга социальных сетей полиция решила более пристально посмотреть и на инцидент на парковке у рынка между местным жителем и участником СВО. Именно угрозы в адрес последнего и привели к возбуждению уголовного дела.