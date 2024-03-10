Во Владивостоке сапсерферы открыли сезон традиционным «угоном льдины»

Во Владивостоке состоялось открытие сезона сапсерфинга c традиционным мартовским «угоном льдины» (6+). В веселом карнавальном мероприятии, которое в этом году прошло на пляже «Татарка», участвовали более 200 человек, сообщает ИА PrimaMedia.
Подходящую для старта сезона льдину спортсмены отыскали возле лодочных гаражей. Примерно в 10:30 огромная глыба льда оторвалась от берега. За час участники смогли проплыть несколько сотен метров.
Уже по традиции участники акции превратили ее в настоящее карнавальное представление — саперы были одеты в костюмы амурского тигра, пингвинов, медведей и других животных, а кто-то облачился в русский народный сарафан и надел кокошник.
Старт сезона веселым угоном льдины во Владивостоке отмечают уже шестой год. А вот на Татарской набережной в Амурском заливе акция проходит впервые.