В Новосибирске на 8 марта стоимость букета цветов подскочила до 180 тысяч рублей

В честь Международного женского дня в ряде цветочных магазинов были замечены резкие повышения цен на тюльпаны, самые популярные весенние цветы. В продаже были замечены букеты с ценой более 180 тысяч рублей, о чем сообщили жители Новосибирска в социальных сетях.
На одном из сервисов по доставке цветочных букетов цена достигала 182 тысяч рублей за крупный букет из 101 тюльпана. Некоторые композиции стоили от 45 до 105 тысяч рублей, в то время как до праздника их цена составляла от 4 до 8 тысяч рублей, по словам горожан.
Таким образом, стоимость цветов с учетом доставки увеличилась в 10 раз ко дню праздника.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жительница Новосибирска пырнула сожителя ножом в Международный женский день.