В Новосибирске на 8 марта стоимость букета цветов подскочила до 180 тысяч рублей

На одном из сервисов по доставке цветочных букетов цена достигала 182 тысяч рублей за крупный букет из 101 тюльпана. Некоторые композиции стоили от 45 до 105 тысяч рублей, в то время как до праздника их цена составляла от 4 до 8 тысяч рублей, по словам горожан.