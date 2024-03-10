В районы Хабаровского края поступили 16 новых медицинских внедорожников

В учреждения здравоохранения районов края поступила новая партия медицинских автомобилей повышенной проходимости. Общая стоимость машин составляет 15,5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам губернатора региона Михаила Дегтярева, в районы отправлено 16 автомобилей «Лада 4Х4».
— Транспорт позволит оперативно перевозить пациентов к месту лечения, доставлять медработников, обеспечивать лекарствами жителей отдаленных поселений, — сообщил Михаил Дегтярев.
Он также отметил, что благодаря программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», инициированным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, с 2021 в регион поступило 110 автомобилей. Еще 57 автомобилей скорой помощи районные больницы получили по линии Минпромторга России.