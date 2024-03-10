Три курорта — за 450 рублей! Как провести отпуск в Сочи в межсезонье и не разочароваться

А вот я всех тонкостей не учла. Например, в Абхазию нужно ехать с наличными, ведь терминалов для оплаты картой в большинстве магазинчиков и кафе не найдешь. Так что 700 рублей на обед пришлось брать в долг у Адгура и возвращать переводом по возвращению в Россию, когда роуминг остался позади. А еще водители гоняют как сумасшедшие даже по серпантину, так что если вас укачивает в пути — запаситесь леденцами или специальными таблетками.