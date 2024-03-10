Три курорта — за 450 рублей! Как провести отпуск в Сочи в межсезонье и не разочароваться

На море — только летом, чтобы купаться и загорать? Журналист «Комсомолки» отправилась в Сочи в межсезонье и нашла 1000 и 1 развлечение без пляжа! Суеты туристов нет, цены радуют. Когда еще удастся отправиться на дневную экскурсию (трансфер + гид) всего за 450 рублей?! Рассказываем о самых интересных маршрутах.
Курорты Красной поляны
Весной горные курорты в Сочи пользуются спросом у лыжников и скейтбордистов. Поэтому, узнав о цене 450 рублей за дневную экскурсию по всем трем — «Красная поляна», «Роза Хутор», «Газпром» — не поверила. В чем подвох? А нет его. Видимо, выгоду получают от количества туристов. Большой автобус забит полностью.
— Олимпиада прошла, деньги затрачены огромные, а что осталось-то? Этот вопрос задают так часто, что мы создали специальный тур — и сегодня вы как раз увидите наследие Игр. А оно богатое! — начинает гид Алена.
Не обманула. Один только Олимпийский парк, где находятся все основные объекты, из окон автобуса осматривали час, и то мельком. Затем рванули в горы. Все, кто здесь впервые, удивились: каждый курорт выглядит, как маленький европейский город.
— А вы знали, что название Роза Хутор никак не связано с цветами? Когда-то эстонец с фамилией Рооза основал здесь хутор, — шокировала гид.
Вся группа дружно решила подняться наверх, на хребет Аигба, где и соревновались лыжники на Олимпийских играх. Сейчас там есть чем заняться и помимо экстрима: перекусить в горном кафе, погладить милейших альпак, сделать фото на фоне горных вершин и тут же распечатать. Четыре часа пролетели в миг.
А после мы успели на шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке. Это бесплатно и завораживающе красиво.
К концу экскурсии я так насытилась впечатлениями, что засыпала прямо в автобусе. Кстати, если тоже соберетесь в такую поездку, учтите, что по пути из Сочи в Адлер и обратно попадете в часы-пик и по часу простоите в пробках. А еще берите из дома перекус — обед рано, в 11 часов утра, и к концу путешествия, к 20.30, точно проголодаетесь.
Золотое кольцо Абхазии
Неожиданно, но моим первым зарубежным отдыхом стала… Абхазия! При этом главным плюс — загранпаспорт не нужен. Всего час езды от Сочи, и мы уже в другом мире. Выдвигаемся, кстати, рано, в 5.30, чтобы перейти границу без очереди. Слегка волнительно, но спасибо местному гиду Адгуру: приглядел за каждым.
В программе, в основном, любование природой. Пейзажи, кстати, отличаются от сочинских, они будто бы ярче, наряднее. Бирюзовая (это не фигура речи, а реальный цвет) река Бзыбь и Голубое озеро, знаменитое маленькое, но живописное горное озеро Рица… Слегка омрачила поездку погода — моросил дождь. Зато в лесу стоял такой густой туман, что впору снимать фильмы ужасов — декорации готовы!
Особый восторг — Юпшарский каньон или Каменный мешок. Оказавшись на трассе между двух отвесных скал высотой в 400 метров, чувствуешь себя крохотной букашкой.
— Я здесь четвертый раз. Разве может такая красота надоесть! — восклицает туристка Анна из Нижнего Новгорода. Она хорошо подготовилась: надела желтый костюм, чтобы сделать яркие фото.
А вот я всех тонкостей не учла. Например, в Абхазию нужно ехать с наличными, ведь терминалов для оплаты картой в большинстве магазинчиков и кафе не найдешь. Так что 700 рублей на обед пришлось брать в долг у Адгура и возвращать переводом по возвращению в Россию, когда роуминг остался позади. А еще водители гоняют как сумасшедшие даже по серпантину, так что если вас укачивает в пути — запаситесь леденцами или специальными таблетками.
— Красавица, примерь папаху! Расскажу, как мы играем свадьбы, — то, что не стоит отделяться от группы, иначе придется отшучиваться от горячих абхазцев, я тоже не предвидела.
Из городов мельком осмотрели старую Гагру, где снимали советскую комедию «Зимний вечер в Гаграх», сфотографировались с рестораном «Гагрипш» и знаменитой колоннадой. А к вечеру поехали в небольшой город Новый Афон, где нам обещали исторические достопримечательности.
Но посетили мы далеко не все. Новоафонская пещера оказалась закрыта для туристов по понедельникам, как и мужской монастырь. На дачу Сталина не набралась группа. Расстраиваться не стала: день и так насыщенный, так что прогулки по городу и Приморскому парку с черными лебедями вполне хватило.
Цены:
1950 рублей — трансфер, услуги гида, билет в Рицинский нацпарк, дегустации меда, вина, мяса;
700 рублей — обед (форель + кофе);
200 рублей — кофе на песке, 100 рублей — кило мандаринов, 50 рублей — магнит.
Гора Ахун и дача Сталина
После Абхазии остался незакрытый гештальт с посещением дачи Сталина. Одна из таковых имеется и в Сочи. Поэтому на следующий день я выбрала четырехчасовую экскурсию: прогулка по городу, дом-музей Сталина и башня Ахун, построенная по его указу на одноименной горе.
По сравнению предыдущими поездками эта показалась… простоватой. Гид словно сама впервые на маршруте: увы, не смогла сориентировать ни по временным рамкам, ни по погоде. Так что на горе мы прилично замерзли, не взяв с собой теплые куртки, а из развлечений там было только старое колесо обозрения. Сама башня закрыта на реконструкцию, так что внутрь не пустили.
Однако сама дача впечатлила. Экскурсовод музея за час раскрыла если не все, то многие секреты исторического здания. Например, деревянные потолки «умеют» отражать звук так, чтобы Сталин мог слышать даже шепот в углах больших комнат. Ступеньки на лестнице разного размера — от низких к более высоким, чтобы нагрузка на ноги увеличивалась постепенно, и подниматься было легче. Кожаный диван — пуленепробиваемый. И даже кий для бильярда и шахматы особых габаритов, лишь бы игроку было удобно.
Цены:
1200 рублей — трансфер, услуги гида;
500 рублей — часовая экскурсия с гидом на даче;
300 рублей — колесо обозрения на горе Ахун.
Цены:
450 рублей — трансфер и услуги гида;
2250 рублей — канатная дорога «Стрела» на Роза Хуторе с подъемом на высоту 2320 метров плюс билеты в музей археологии и культурно-этнографический центр «Моя Россия»;
1200 рублей — обед (запеченная с креветками форель и кофе);
500 рублей — кружка глинтвейна в горах.
Пещеры и чайные плантации
Новый день — и я выезжаю в пригород, к Воронцовским пещерам. Сначала заруливаем в филиал Хостинской чайной фабрики. Именно в Сочи собирают самый северный в мире чай! Пробуем его вприкуску с вареньем из местных растений — фейхоа и лавровишни. Подзарядившись, отправились в поход.
Идти к пещерам 1,5 километра от горного поселка Воронцовка. Без спешки, так, чтобы никто не отставал, с остановками на смотровых площадках. По пути — обед. А уже возле подземных лабиринтов нас встретил гид-спелеолог. Гулять по гротам и тоннелям внутри скал совсем не страшно: обустроены пешеходные дорожки, есть подсветка.
Важный момент — нужна удобная обувь на твердой подошве. А еще учтите, что из центра Сочи туристов не забирают — только из Сириуса или Хосты. Туда нужно добраться самостоятельно.
Цена: 800 рублей трансфер + гид;
200 рублей — экологический сбор заповедника, 450 рублей — вход в пещеру;
100 рублей — дегустация чая, от 500 рублей — обед.
В гостях у винодела
Ну и кульминация путешествия — три часа в гостях у виноделу! День совершенно незабываемый. Едва ли вы еще где-то писали картины вином, делали свечи с алкогольным ароматом и садили на себя живую улитку.
Ну и конечно, дегустации. Попробовали 10 сортов напитка, на закуску — сочинские улитки в разных соусах, сыр из козьего молока, краснополянский каштановый мёд. За 20 минут показали мастер-класс по варке глинтвейна — то что нужно в прохладную погоду!
Цена: 3500 рублей — трансфер, услуги гида, три мастер-класса, дегустация.
КСТАТИ
Наблюдаем за дельфинами и гуляем по дендрарию
Погуляйте в дендрарии — «зеленом сердце» курорта. Здесь в концентрированном виде есть, пожалуй, все южные растения: пальмы, кипарисы, эвкалипты и многие другие, около 1800 видов! На это лучше выделить целый день, так как территория огромная.
Еще одно удовольствие — наблюдать за дельфинами в открытом море. Причем в пределах часа езды от центра Сочи! Они часто подплывают прямо к берегу у набережных в Лоо, Лазаревском и в Нижнеимеретинской бухте. Шансы увидеть их выше утром, до 10 часов. Не удалось увидеть вживую? Не расстраивайтесь и отправляйтесь на шоу в дельфинарий.
Если же хочется экстрима, то для вас — самый длинный в России подвесной пешеходный мост в местечке Skypark. Там же любителям пощекотать нервы предлагают прыжки с высоты в 207 метров.
Для любителей культурного отдыха — Новый театр Сочи. Я смотрела спектакль «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского. Билет стоит 1500 рублей, впечатлений море. Современное искусство и мастер-классы — в арт-галерее «Форт» (на ее территории сохранился фрагмент крепостной стены форта «Александрия» 1838 года). Здесь можно даже написать картину или разрисовать брошь, как сделала я.
ВАЖНО!
Что попробовать
Чурчхела — популярнейшая сладость на Кавказе, орехи в виноградном соке, от 50 рублей за штуку.
Форель и барабуля — рыбу готовят во всевозможных видах. В среднем, за порцию жареной или печеной отдадите 500 рублей.
Мидии — на каждом шагу. Большая кастрюля на человека — около 600 рублей.
Устрицы — 1000 за порцию.
Хинкали, хачапури, пхали и другие блюда грузинской кухни. В среднем от 300 рублей за порцию.
А В ЭТО ВРЕМЯ
На дегустацию — становись
Абсолютно все экскурсии включают бесплатные дегустации домашнего вина и меда, иногда вдобавок угощают сыром и мясом. Пока вы пробуете, фермеры, пчеловоды и виноделы ведут увлекательные лекции о своих продуктах. И добавки не жалеют! Ну, а затем предлагают закупиться гостинцами в дорогу.