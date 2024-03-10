В Новосибирске родители выстроились в очередь за штампом о гражданстве в свидетельство о рождении

Люди стали выстраиваться в большие очереди, чтобы поставить специальный штамп в свидетельство о рождении детей. Новое требование закреплено указом президента страны.
В России действуют новые поправки в законодательстве. Теперь детям до 14 лет необходимо подтверждать российское гражданство. Для этого, согласно указу президента страны от 22 ноября 2023 года «Вопросы гражданства Российской Федерации», в свидетельстве о рождении ребенка надо поставить соответствующую отметку. Штамп ставят в районных отделах по вопросам миграции.
Наличие штампа потребуется для получения первого паспорт гражданина РФ в 14 лет, получения загранпаспорта. Без отметки о гражданстве могут возникнуть проблемы при выезде из страны: пограничники могут не выпустить ребенка за рубеж.
Корреспондент МК в Новосибирске обратился в ГУ МВД России по Новосибирской области, где разъяснили нововведения. В ведомстве отметили, что в свидетельстве о рождении, бланк которого утвержден Министерства юстиции Российской Федерации, графа «Гражданство» отсутствует. А выдают документ всем родившимся на территории России детям, независимо от гражданской принадлежности. Гражданство России можно подтвердить следующими документами:
Новые правила взволновали новосибирцев. В родительских чатах и социальных сетях посыпались комментарии озадаченных граждан.
— Ребенку 14 лет надо подать документы на паспорт. По новым правилам требуют штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении.
— Сын 2011 г.р. скоро паспорт получать, а мы впервые слышим об этом.
Но больше людей возмутили большие очереди в подразделениях по вопросам миграции, где ставят заветный штамп. Особенный ажиотаж пришелся на отдел по вопросам миграции в Дзержинском районе Новосибирска. Негативные комментарии появились на флампе.
— Пишут, что живая очередь. Очереди километровые. Только пошел ажиотаж.
— Чтобы поставить печать в свидетельстве о рождении, подтверждающую гражданство РФ, пришлось ехать второй раз, т.к. с первого раза не успела, рабочее время окончилось в 13:00, и всех, кого не успели принять, отправили и предложили в другой день прийти. Дурдом. Народу тьма.
— Очереди огромные чтобы поставить штамп о гражданстве. Увеличьте время приема или добавьте ещё один день! Спасибо инспектору, приняла в свой обед, а не выгнала. Спасибо вам большое!
«В настоящее время сотрудниками УВМ ГУ проводится прием граждан по оформлению наличия гражданства РФ по рождению. Данная функция осуществляется не посредством электронной очереди, а в порядке живой. С целью приема большего количества граждан отделом по вопросам миграции отдела полиции № 5 был изменен график приема и в настоящее время осуществляется как в утреннее, так и в вечернее время. Образцы заполнений имеются в подразделении», — прокомментировали в ведомстве.
Гражданам рекомендуют позаботиться заранее об отметке перед летним периодом.
Ранее МК в Новосибирске рассказывал, что расправившийся с российской школьницей мигрант сел на 15 лет в колонию.