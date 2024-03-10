В Новосибирске родители выстроились в очередь за штампом о гражданстве в свидетельство о рождении

«В настоящее время сотрудниками УВМ ГУ проводится прием граждан по оформлению наличия гражданства РФ по рождению. Данная функция осуществляется не посредством электронной очереди, а в порядке живой. С целью приема большего количества граждан отделом по вопросам миграции отдела полиции № 5 был изменен график приема и в настоящее время осуществляется как в утреннее, так и в вечернее время. Образцы заполнений имеются в подразделении», — прокомментировали в ведомстве.