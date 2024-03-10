Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Новосибирске родители выстроились в очередь за штампом о гражданстве в свидетельство о рождении

Изменения в законодательстве о гражданстве обеспокоили родителей из Новосибирска.
Источник: МК.RU Новосибирск

Люди стали выстраиваться в большие очереди, чтобы поставить специальный штамп в свидетельство о рождении детей. Новое требование закреплено указом президента страны.

В России действуют новые поправки в законодательстве. Теперь детям до 14 лет необходимо подтверждать российское гражданство. Для этого, согласно указу президента страны от 22 ноября 2023 года «Вопросы гражданства Российской Федерации», в свидетельстве о рождении ребенка надо поставить соответствующую отметку. Штамп ставят в районных отделах по вопросам миграции.

Наличие штампа потребуется для получения первого паспорт гражданина РФ в 14 лет, получения загранпаспорта. Без отметки о гражданстве могут возникнуть проблемы при выезде из страны: пограничники могут не выпустить ребенка за рубеж.

Корреспондент МК в Новосибирске обратился в ГУ МВД России по Новосибирской области, где разъяснили нововведения. В ведомстве отметили, что в свидетельстве о рождении, бланк которого утвержден Министерства юстиции Российской Федерации, графа «Гражданство» отсутствует. А выдают документ всем родившимся на территории России детям, независимо от гражданской принадлежности. Гражданство России можно подтвердить следующими документами:

Источник: МК.RU Новосибирск

Новые правила взволновали новосибирцев. В родительских чатах и социальных сетях посыпались комментарии озадаченных граждан.

— Ребенку 14 лет надо подать документы на паспорт. По новым правилам требуют штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении.

— Сын 2011 г.р. скоро паспорт получать, а мы впервые слышим об этом.

Но больше людей возмутили большие очереди в подразделениях по вопросам миграции, где ставят заветный штамп. Особенный ажиотаж пришелся на отдел по вопросам миграции в Дзержинском районе Новосибирска. Негативные комментарии появились на флампе.

— Пишут, что живая очередь. Очереди километровые. Только пошел ажиотаж.

— Чтобы поставить печать в свидетельстве о рождении, подтверждающую гражданство РФ, пришлось ехать второй раз, т.к. с первого раза не успела, рабочее время окончилось в 13:00, и всех, кого не успели принять, отправили и предложили в другой день прийти. Дурдом. Народу тьма.

— Очереди огромные чтобы поставить штамп о гражданстве. Увеличьте время приема или добавьте ещё один день! Спасибо инспектору, приняла в свой обед, а не выгнала. Спасибо вам большое!

В пресс-службе полицейского ведомства сообщили МК в Новосибирске, что ситуация с количеством желающих поставить штамп им известна, поэтому для удобства граждан время приема было решено увеличить.

«В настоящее время сотрудниками УВМ ГУ проводится прием граждан по оформлению наличия гражданства РФ по рождению. Данная функция осуществляется не посредством электронной очереди, а в порядке живой. С целью приема большего количества граждан отделом по вопросам миграции отдела полиции № 5 был изменен график приема и в настоящее время осуществляется как в утреннее, так и в вечернее время. Образцы заполнений имеются в подразделении», — прокомментировали в ведомстве.

Гражданам рекомендуют позаботиться заранее об отметке перед летним периодом.

Ранее МК в Новосибирске рассказывал, что расправившийся с российской школьницей мигрант сел на 15 лет в колонию.