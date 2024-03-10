Проект «Передышка»: пожилых хабаровчан можно оставить под присмотром профессионалов

В рамках программы «Доступная среда» (0+) модульные палаты оборудованы в двух центрах для престарелых и инвалидов, в совокупности в которых проживает 817 человек. Палаты рассчитаны на двух проживающих и оснащены современным оборудованием: медицинскими многофункциональными кроватями, передвижными подъемниками, креслами-колясками с электронным управлением и складной. В комнатах также есть мультипараметрические мониторы, тележка для водных процедур и универсальное табло для вызова персонала. Можно сказать, что правительство края постаралась создать все условия для лучшей реабилитации и ухода за маломобильными гражданами и людьми с инвалидностью.