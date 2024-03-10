Проект «Передышка»: пожилых хабаровчан можно оставить под присмотром профессионалов

Хабаровские дома-интернаты для престарелых и инвалидов продолжают свою работу и исправно принимают пожилых жителей города в свои пенаты. В стенах центров оборудованы модульные палаты интенсивного ухода. Также продолжает свою работу проект «Передышка», который позволяет хабаровчанам оставить на попечение профессионалов своих пожилых родственников, если возникла необходимость уехать на время. В рамках этого проекта в крае организовано 25 коечных мест в 11 стационарных учреждениях для престарелых и инвалидов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства края.
В рамках программы «Доступная среда» (0+) модульные палаты оборудованы в двух центрах для престарелых и инвалидов, в совокупности в которых проживает 817 человек. Палаты рассчитаны на двух проживающих и оснащены современным оборудованием: медицинскими многофункциональными кроватями, передвижными подъемниками, креслами-колясками с электронным управлением и складной. В комнатах также есть мультипараметрические мониторы, тележка для водных процедур и универсальное табло для вызова персонала. Можно сказать, что правительство края постаралась создать все условия для лучшей реабилитации и ухода за маломобильными гражданами и людьми с инвалидностью.
— Всего в 2023 году из краевого бюджета на оборудование палат интенсивного ухода было выделено более миллиона рублей. Средства поступили по госпрограмме «Доступная среда» (0+). Она позволяет воплощать в жизнь такие проекты. Такая работа будет продолжена в 2024 году. На сегодняшний день оборудованы палаты в Хабаровских домах-интернатах для престарелых и инвалидов № 1 и № 2, а также в Комсомольском-на-Амуре домах-интернатах для престарелых и инвалидов, — пояснила заместитель министра социальной защиты Дарина Лебедева.
Услуга «Передышка» для хабаровчан платная, но цены — социальные. Все средства, которые дома-интернаты получили за оказание услуг, были брошены на оборудование дополнительных комнат, рассчитанных на 1 или 2 человека. Все они укомплектованы мебелью и необходимым инвентарем. Таким образом, у хабаровчан появилась возможность временно разместить пожилого родственника, нуждающегося в регулярном уходе, на период отпуска или командировки, в дом-интернат под присмотр профессионалов.