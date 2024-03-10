Глава СКР Бастрыкин поручил проверить законность сноса Дома Кондратюка в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сносом Дома Кондратюка в Новосибирске. Такое решение было принято после того, как в соцсетях свое обращение написала одна из жительниц столицы Сибири.
— В апреле 2023 года под видом реконструкции снесено здание 1924 года постройки, являющееся объектом культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк», — пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Следователи отмечают, что ранее проводилась проверка по сносу этого здания.