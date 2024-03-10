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Глава СКР Бастрыкин поручил проверить законность сноса Дома Кондратюка в Новосибирске

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить законность сноса Дома Кондратюка в НСО.
Источник: Музей Новосибирска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сносом Дома Кондратюка в Новосибирске. Такое решение было принято после того, как в соцсетях свое обращение написала одна из жительниц столицы Сибири.

— В апреле 2023 года под видом реконструкции снесено здание 1924 года постройки, являющееся объектом культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк», — пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Следователи отмечают, что ранее проводилась проверка по сносу этого здания.

СК