В Красноярске новая рабочая неделя будет тёплой и облачной

В Красноярске на рабочей неделе с 11 по 15 марта ожидается тёплая и облачная погода днём, но ночи будут холодными. Прогноз погоды сообщают синоптики Гидрометцентра России.
В понедельник (11 марта) днём ожидается до +3 градусов, ночью похолодает до −4 градусов. Синоптики прогнозируют мокрый снег в вечернее время, облачную погоду и юго-западный ветер до 5−7 м/с.
Во вторник (12 марта) синоптики обещают до −2 градусов в светлое время суток, к ночи придёт похолодание до −10 градусов. Ожидается облачная погода и южный ветер до 3 м/с, осадки не прогнозируются.
В четверг (14 марта) ожидается до −2 градусов днём, ночью — до −12 градусов. Прогнозируется небольшой снег, облачная погода и ветер юго-западный ветер до 2−3 м/с.
В пятницу (15 марта) в светлое время суток ожидается до −3 градусов, ночью похолодает до −8 градусов. Прогнозируются осадки в виде небольшого снега, облачная погода и юго-западный ветер с порывами до 3−4 м/c.