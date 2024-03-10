Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Красноярске новая рабочая неделя будет тёплой и облачной

По данным синоптиков, в городе ожидается тёплая погода днём, но ночи будут холодными.
Сейчас в Ричмонде: +7° 11 м/с 33% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на рабочей неделе с 11 по 15 марта ожидается тёплая и облачная погода днём, но ночи будут холодными. Прогноз погоды сообщают синоптики Гидрометцентра России.

В понедельник (11 марта) днём ожидается до +3 градусов, ночью похолодает до −4 градусов. Синоптики прогнозируют мокрый снег в вечернее время, облачную погоду и юго-западный ветер до 5−7 м/с.

Во вторник (12 марта) синоптики обещают до −2 градусов в светлое время суток, к ночи придёт похолодание до −10 градусов. Ожидается облачная погода и южный ветер до 3 м/с, осадки не прогнозируются.

В среду (13 марта) днём потеплеет до +3 градусов, но к ночи вновь вернутся отрицательные температуры — до −10 градусов. Прогнозируется дождь со снегом в светлое время суток, облачная погода и западный ветер с порывами до 5 м/с.

В четверг (14 марта) ожидается до −2 градусов днём, ночью — до −12 градусов. Прогнозируется небольшой снег, облачная погода и ветер юго-западный ветер до 2−3 м/с.

В пятницу (15 марта) в светлое время суток ожидается до −3 градусов, ночью похолодает до −8 градусов. Прогнозируются осадки в виде небольшого снега, облачная погода и юго-западный ветер с порывами до 3−4 м/c.