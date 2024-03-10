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Масленичный калейдоскоп: народные традиции по дням

От встречи до прощеного воскресенья — вот как нужно провести праздничную неделю.
Источник: РИА "Новости"

Масленица, старинный и всеми любимый народный праздник, продолжает жить в сердцах и традициях россиян. Эта неделя, наполненная блинами, весельем и символическим прощанием с зимой, вступает в 2024 году с понедельника, 11 марта, предваряя Великий пост, который начинается 18 марта и длится 40 дней до Пасхи, празднование которой в этом году приходится на 5 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Масленичная неделя разделяется на два периода: «Узкая Масленица» (понедельник-среда), время для подготовки и малых домашних радостей, и «Широкая Масленица» (четверг-воскресенье), когда вся страна погружается в калейдоскоп народных гуляний, отказываясь от трудовых забот в пользу общения и развлечений.

Понедельник, «Встреча»:

Начало масленичной недели отмечается созданием чучела Зимы и подготовкой к грандиозным гуляниям. Это день встречи весны, когда первый блин отдают нуждающимся в знак милосердия и памяти об ушедших.

Вторник, «Заигрыши»:

День сватовства и любовных игр, когда молодежь выбирает себе пары для будущих свадеб, запланированных сразу после Пасхи.

Среда, «Лакомка»:

Зять по традиции навещает тещу за праздничными блинами, демонстрируя уважение и семейные узы.

Четверг, «Разгул»:

Официальное начало широких масленичных гуляний, когда вся страна предается радостям и забавам, от кулачных боев до катания на санях и прыжков через костры.

Пятница, «Тещины вечерки»:

Время для тещи посетить дом зятя, подтверждая крепость семейных связей.

Суббота, «Золовкины посиделки»:

День, когда невестки встречают родственников мужа, укрепляя отношения внутри семьи.

Воскресенье, «Прощеное воскресенье»:

Завершение масленичной недели, когда все просят прощения друг у друга за причиненные обиды, подчеркивая важность прощения и единения перед началом Великого поста.

Эта неделя — идеальное время для воссоединения с близкими, веселья и подготовки к духовному очищению. Нельзя работать по дому, отказывать в гостеприимстве, ругаться или злиться — только радость, вкусные блины и теплые встречи.

Веселье, блины и обряды: от языческих корней Масленицы до современного празднования.

Изначально Масленица была языческим праздником, отмечавшимся в честь весеннего равноденствия.

Масленичные приметы

Масленица издревле окутана множеством суеверий и верований. Говорят, что количество испеченных в этот период блинов прямо пропорционально благосостоянию, удаче и здоровью в семье на протяжении всего года. Скромность в приготовлении угощений может предвещать финансовые затруднения.

Неудача в выпекании блинов, их недостаточная прожаренность или непривлекательный вид традиционно воспринималась как предвестник грядущих бед, недугов и разочарований. Важно было заниматься приготовлением блинов в радостном расположении духа, мыслями о добре, наполняя каждый блинчик пожеланиями благополучия и радости тем, кто его попробует. Рецептура блинов была своеобразным семейным реликвией, тайной, которой хозяйки делились не с каждым. В тесто могли добавляться самые неожиданные ингредиенты, варьируя от картофеля и яблок до гречки, орехов и кукурузы.

Существовало поверье, что прохладная, дождливая погода перед началом Масленицы предвещает урожайный год и общее благосостояние. Существовал и обычай для девушек, желающих выйти замуж, — угощать медовухой всех встречных мужчин, так как случайная встреча с человеком, слегка подшофе, во время Масленицы сулила благополучный и счастливый союз.

Масленичные обычаи уходят корнями в глубину веков, ведь этот праздник всегда отмечался с особой широтой души, включая многочисленные игры, забавы и, конечно, обильное угощение блинами. Многие традиции дожили до наших дней, делая Масленицу одним из самых радостных и колоритных праздников.

Желаем вам радостной Масленицы, ароматных блинов и всего самого светлого!

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