Масленичный калейдоскоп: народные традиции по дням

Неудача в выпекании блинов, их недостаточная прожаренность или непривлекательный вид традиционно воспринималась как предвестник грядущих бед, недугов и разочарований. Важно было заниматься приготовлением блинов в радостном расположении духа, мыслями о добре, наполняя каждый блинчик пожеланиями благополучия и радости тем, кто его попробует. Рецептура блинов была своеобразным семейным реликвией, тайной, которой хозяйки делились не с каждым. В тесто могли добавляться самые неожиданные ингредиенты, варьируя от картофеля и яблок до гречки, орехов и кукурузы.