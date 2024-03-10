Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Акрону» из Тольятти

На десятой минуте счет открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин, но затем инициативу перехватили хозяева. На 28 минуте они сравняли счет, а в конце первого тайма отличились еще дважды. Один из мячей забил бывший футболист «Енисея» Никита Глушков. В «Акрон» он перешел этой зимой.