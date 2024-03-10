Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Акрону» из Тольятти

ФК «Енисей» из Красноярск проиграл тольяттинскому «Акрону». Матч завершился со счетом 3:2. Хотя начиналось все для красноярцев неплохо.
На десятой минуте счет открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин, но затем инициативу перехватили хозяева. На 28 минуте они сравняли счет, а в конце первого тайма отличились еще дважды. Один из мячей забил бывший футболист «Енисея» Никита Глушков. В «Акрон» он перешел этой зимой.
Красноярцы сократили отставание в счете только в самом конце матча, отличился Шамиль Саадуев. На большее уже не хватило времени.
Сейчас красноярская команда идет на 9 месте в турнирной таблице Первой лиги. Два следующих матча «Енисей» также проведет на выезде. 17 марта наша команда сыграет с «Ленинградцем». Игра начнется в 22:00 по красноярскому времени. 22 числа «Енисей» сыграет в Набережных Челнах с местным клубом «КАМАЗ».