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Двух рыбаков из Красноярского края унесло на оторвавшейся льдине

Спасатели нашли мужчин и вытащили их на берег.
Источник: КГКУ "Спасатель"

В Красноярском крае на Берёзовском водохранилище двух рыбаков унесло на оторвавшейся льдине. Об этом сообщали в КГКУ «Спасатель».

Днём 9 марта на водохранилище оторвалась льдина, на которой рыбачили двое мужчин 44 и 46 лет. Рыбаки вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники Шарыповского поискового отряда вытащили мужчин на берег, медицинская помощь никому не понадобилась.

Спасатели напоминают, что из-за тёплой погоды и сильного ветра лёд на водоёмах сейчас очень хрупкий и может быть опасен для жизни.