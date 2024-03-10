Двух рыбаков из Красноярского края унесло на оторвавшейся льдине

В Красноярском крае на Берёзовском водохранилище двух рыбаков унесло на оторвавшейся льдине. Об этом сообщали в КГКУ «Спасатель».
Днём 9 марта на водохранилище оторвалась льдина, на которой рыбачили двое мужчин 44 и 46 лет. Рыбаки вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники Шарыповского поискового отряда вытащили мужчин на берег, медицинская помощь никому не понадобилась.
Спасатели напоминают, что из-за тёплой погоды и сильного ветра лёд на водоёмах сейчас очень хрупкий и может быть опасен для жизни.