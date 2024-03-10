Сотрудники Шкотовского суда спасли жизнь человеку

На инцидент оперативно отреагировала помощник судьи Дарья Дюкова. Она оперативно вызвала скорую помощь и бросилась помогать пострадавшему. К ней присоединился младший судебный пристав Виктор Коновалов. Вдвоем они оказали пострадавшему первую помощь. Врачи позже увезли пострадавшего в больницу, ему потребовалась госпитализация.