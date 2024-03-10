Сотрудники Шкотовского суда спасли жизнь человеку

Благодаря оперативным действиям сотрудников Шкотовского районного суда Приморья удалось спасти человека. Ему оказали неотложную помощь до приезда кареты скорой помощи.
Как сообщила пресс-секретарь Управления судебного департамента в Приморском крае Анжелика Разуваева, у мужчины на улице рядом со зданием суда случились судороги. Он упал на землю.
На инцидент оперативно отреагировала помощник судьи Дарья Дюкова. Она оперативно вызвала скорую помощь и бросилась помогать пострадавшему. К ней присоединился младший судебный пристав Виктор Коновалов. Вдвоем они оказали пострадавшему первую помощь. Врачи позже увезли пострадавшего в больницу, ему потребовалась госпитализация.
«Будьте внимательны к окружающим. Ведь порой ваше участие может спасти чью-то жизнь», — напомнили всем приморцам сотрудники суда после происшествия.