Красноярских водителей призывают вовремя очищать госномера автомобилей

Правила дорожного движения обязывают водителя перед выездом проверить, а в пути обеспечить исправность транспортного средства, в том числе и проверять чистоту номерных знаков. Например, в случае ДТП именно помощь очевидцев, запомнивших госномер автомобиля, помогает в короткие сроки установить личность правонарушителя, отмечает пресс-служба ведомства.
За управление автомобилем с нечитаемым грязным госномером предусмотрена ответственность в виде штрафа — 500 рублей, но можно ограничиться предупреждением, если автолюбитель на месте приведет номер в порядок.