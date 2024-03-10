Красноярских водителей призывают вовремя очищать госномера автомобилей

Правила дорожного движения обязывают водителя перед выездом проверить, а в пути обеспечить исправность транспортного средства, в том числе и проверять чистоту номерных знаков. Например, в случае ДТП именно помощь очевидцев, запомнивших госномер автомобиля, помогает в короткие сроки установить личность правонарушителя, отмечает пресс-служба ведомства.