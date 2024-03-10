Снежные псы — как развивают ездовой спорт в Павлодаре

Татьяна Бабенко — хозяйка добермана по кличке Шах. Это очень активная порода, и короткой прогулки по улице таким собакам недостаточно. А вот ездовой спорт — отличный вариант. Правда, в отличие от хаски, короткошерстные доберманы плохо переносят мороз, поэтому между забегами в упряжке Шах ждет хозяев в теплой машине.
— Собаке нужна физическая и умственная нагрузка. Ездовой спорт — хороший выход. Это — адреналин, эмоции. Выплеснув энергию на тренировке, собака не будет шкодничать дома. А еще это новые знакомства, — говорит Татьяна Бабенко.
В ездовом спорте есть несколько дисциплин. Самая доступная — каникросс. Это бег с собакой, пристегнутой к поясу хозяина специальным потягом. От человека в этом случае требуется определенная физическая подготовка. Еще есть байкджоринг — гонка на велосипеде с одной или двумя собаками. Скиджоринг — бег на лыжах вместе с собакой. Ну и конечно — гонки собачьих упряжек с нартами.
— Шаху нравится бегать, он спокойно тащит нарту с человеком. Это хорошая физическая нагрузка для собаки, чтобы зимой она не набирала вес, чтобы были мышцы. Летом бегаем с велосипедом, то есть ты садишься, педали не крутишь, а собака бежит впереди, — рассказывает хозяйкадобермана.
На самом деле ездовым спортом может заниматься любая собака, неважно — хаски или дворняга. Вэтом убеждена руководитель павлодарского филиала Казахстанской спортивной федерации ездовых собак Валентина Павлухина. 15 лет назад в ее семье появилась первая хаски — Зена. После ее появления Валентина и заинтересовалась ездовым спортом. Сейчас у нее четыре собаки: не только хаски, но и малинуа Василиса.
— Это романтичный спорт. Зимой мы катаемся на нартах, бегаем на лыжах, летом — на велосипедах. Многим кажется, что ездовой спорт подходит только для хаски и маламутов, но заниматься может любая собака. У нас и бельгийские овчарки участвуют, и доберманы прекрасно бегают, далматинец был, немецкие овчарки, акиты, ризеншнауцеры, карликовый пудель вскиджоринге, джек-рассел занимался. Все породы бегают, и дворняги тоже, — говорит Валентина Павлухина.
Тянуть упряжку собакам не тяжело, силой их никто не заставляет. А еще предварительно на четвероногих надевают специальную амуницию и следят, как распределяется вес. Того, кто управляет упряжкой, называют каюр.
— Если собака не хочет бежать, ее не заставишь. Она ложится, упирается, никуда не идет. Поэтому мы не заставляем, но обучаем и стараемся мотивировать. Все-таки у собак в генах — бежать и радоваться бегу. При этом мы используем анатомические шлейки, распределяем вес. Если усобаки есть проблемы со здоровьем, в упряжку ее не допускаем, — отмечает руководитель местного филиала Казахстанской спортивной федерации ездовых собак.
Валентина объясняет: еще до соревнований или тренировки организаторы в обязательном порядке обратят внимание на состояние собаки, вплоть до того подстрижены ли когти. Если когти длинные во время забега животное может повредить лапы, даже — получить перелом. Какой именно вес может тянуть собака, зависит от нескольких факторов: от породы, количества собак в упряжке и длины дистанции.
— Возьмем в качестве примера породу сибирский хаски. Хаски может тянуть вдвое больше своего веса, то есть — около 50 килограммов. Тогда четыре собаки могут тянуть 200 килограммов. Предварительно мы взвешиваем нарты, учитываем вес каюра, одежды, снаряжения. У нас и люди с большим весом занимаются, но в упряжку в таком случае ставят 6−10 собак. Мы не запрещаем заниматься, однако им самим может быть сложновато: это же не просто в нартах стоять, нужно ногами отталкиваться, кричать, «дыхалка» нужна, — уточняет Валентина Павлухина.
Нарты, к слову, бывают разные: деревянные, пластиковые, металлические. Есть легкие спортивные нарты, нарты для «покатушек», деревянный тобагган для длинных дистанций.
Откровенно говоря, снаряжение для ездового спорта — недешевое удовольствие. За ним постоянно нужно следить, вовремя подкручивать, ремонтировать. От этого зависит безопасность и каюра, иживотных.
— Если появился небольшой надрыв на шлейке, не допускаем к участию. А если порвется? Это — вопрос безопасности, — подчеркнула Валентина Павлухина.
Среди поклонников ездового спорта есть как взрослые, так и дети. Все-таки это не просто гонка на результат, а совместное времяпрепровождение, когда собака и человек работают вместе.
— Главное — желание. К нам даже приходили люди, у которых нет собак. Приходили, смотрели, а теперь ездят на упряжках, потому что им это нравится. Мы принимаем людей вне зависимости от возраста. Мой сын катается в нартах с года, сейчас ему 9 лет, он прекрасно управляет сам. А самому старшему участнику было 65 лет, он бегал на лыжах, — говорит Валентина Павлухина.
А вот для собак возраст как раз имеет большое значение. В нарты их ставят с девяти месяцев, когда те уже знают команды — налево, направо, быстрее, тише. Чем старше собака, тем меньше унее желания становиться в упряжку.
— На каждую дисциплину предусмотрена своя амуниция. Самое главное правильный ошейник — не кожаный и не брезентовый. Они сильно натирают, страдают суставы, мышцы. Еще необходима подходящая по размеру анатомическая шлейка пояс, потяг, упряжь. Велосипедисту обязательно нужен шлем, как и каюру. Все-таки это травмоопасный спорт, — предупреждает руководитель павлодарского филиала Казахстанской спортивной федерации ездовых собак.
Филиалы Федерации существуют в разных областях Казахстана. При этом не так давно ездовой спорт вошел в список видов, официально признанных казахстанским Комитетом по спорту: теперь спортсмены смогут получать разряды и звания.
С 2023 года собаки за участие в соревнованиях тоже получают титулы. Соревнования бывают разного уровня. В Павлодаре, например, уже около шести лет проводится традиционная гонка на собачьих упряжках «Февральская вьюга». На этот турнир съезжаются собаководы из разных уголков Казахстана. Соревнуются они и в гонках на собачьих упряжках, и скиджоринге. Проводятся детские старты. В этот раз гонки состоялись в начале марта.