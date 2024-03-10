Снежные псы — как развивают ездовой спорт в Павлодаре

— Главное — желание. К нам даже приходили люди, у которых нет собак. Приходили, смотрели, а теперь ездят на упряжках, потому что им это нравится. Мы принимаем людей вне зависимости от возраста. Мой сын катается в нартах с года, сейчас ему 9 лет, он прекрасно управляет сам. А самому старшему участнику было 65 лет, он бегал на лыжах, — говорит Валентина Павлухина.