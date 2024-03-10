В Красноярске сотрудники ГИБДД пересели на китайские автомобили

В Красноярске госавтоинспекторы пересели на китайские автомобили. Об этом сообщили в краевой полиции. По данным ведомства, сотрудники ГИБДД получили 66 автомобилей марки Haval F7.
Также в полиции отметили, что новые машины оснащены современным оборудованием и техническими средства. К примеру, есть специальный комплекс «Патруль-Видео», который фиксирует обстановку снаружи и внутри авто.
Что касается технический характеристик, у машин 190 лошадиных сил и мощные двухлитровые турбомоторы.
Новые машины должны разъехаться, в том числе, по районам Красноярского края. Как рассказали в полиции, новая техника позволит оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки и контролировать безопасность движения.