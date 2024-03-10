В Приангарье в дни очного голосования по выбору объектов благоустройства будет действовать более 500 спецпунктов

Это голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В них участвуют 18 муниципальных образований области, где в 12 из них представлены несколько территорий, из которых жители должны выбрать одну для первоочередного благоустройства. В 6 муниципалитетах гражданам придется выбирать между несколькими дизайн-проектами благоустройства одной конкретной территории.