Жители Куйбышевского района Новокузнецка остались без воды

Более 200 домов частного сектора, детский сад № 274 и школа № 23 в Новокузнецке остались без холодной воды. Водоснабжение остановлено из-за повреждения водопровода.
Городские власти сообщают, что отключение произошло в Куйбышевском районе в 6:45. В настоящее время ремонт водосети продолжается. Коммунальщики работают на ул. Верхне-Редаково.
Ранее мы писали, что в жилом районе Пионер в Кемерове начали монтаж повысительно-насосной станции. Врезка нового водопровода в действующую систему и пусконаладочные работы пройдут в мае.