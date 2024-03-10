В Новосибирске составили рейтинг российских оперных театров по ценам на билеты

Всего в России работают 37 театров оперы и балета, на сцене которых показывают в том числе стандартный классический набор: «Лебединое озеро», «Кармен», «Баядерка», «Спящая красавица», «Жизель», «Щелкунчик» и другие. BFM-Новосибирск сравнил цены на билеты на балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».