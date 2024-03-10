В Новосибирске составили рейтинг российских оперных театров по ценам на билеты

Цены в российских театрах сравнил BFM-Новосибирск.
Всего в России работают 37 театров оперы и балета, на сцене которых показывают в том числе стандартный классический набор: «Лебединое озеро», «Кармен», «Баядерка», «Спящая красавица», «Жизель», «Щелкунчик» и другие. BFM-Новосибирск сравнил цены на билеты на балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».
Новосибирский театр оперы и балета расположился на третьем месте со стоимостью билетов от 2 500 до 12 500 рублей. Затем идет Пермский театр оперы и балета, где цена билета составляет от 6 000 до 12 000 рублей.
Екатеринбургский театр оперы и балета продает билеты на «Лебединое озеро» за сумму от 500 до 5 000 рублей, а Самарский театр оперы и балета — от 300 до 3000 рублей.
Нижегородский театр оперы и балета — от 500 до 2 500 рублей.
Татарский театр оперы и балета (Казань) продает билеты на фиксированную стоимость — 2500 рублей.
Башкирский театр оперы и балета (Уфа) — от 350 до 2 000 рублей.
Приморская сцена Мариинского театра (Владивосток) — от 300 до 600 рублей.
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