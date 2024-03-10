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Особенности и значимость Таравих намаза в месяц Рамазан

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Месяц Рамазан (Рамадан) является временем духовного возрождения для мусульман по всему миру. Одним из выдающихся аспектов этого священного месяца является Таравих намаз — особая ночная молитва, которая вдохновляет верующих к глубокому самоощущению и связи с Богом.
Источник: Reuters

Что такое Таравих намаз?

Таравих намаз — это дополнительные ночные молитвы, которые совершаются в месяц Рамазан (Рамадан) после обязательной ночной молитвы Иша. Это традиционная практика, которая продолжается в течение всего месяца и наполняет сердца верующих духовной энергией и вдохновением.

Особенности Таравих намаза

Таравих намаз обычно состоит из длительных ритуалов чтения Корана и молитв, выполняемых вместе с сообществом. Особенностью этой молитвы является то, что мусульмане обычно стремятся завершить чтение всего Корана в течение месяца Рамазан.

Значимость Таравих намаза

Таравих намаз считается особенно могущественным и благоприятным в месяц Рамазан. Верующие считают, что совершение этой молитвы приносит им небесные благословения, прощение грехов и помощь в духовном возрождении.

Таравих намаз также является временем общения и взаимодействия с другими членами сообщества. Мусульмане собираются в мечетях или домах, чтобы вместе совершать ночные молитвы, что укрепляет связи между ними и создает единство во время этого духовного путешествия.

Таравих в переводе от арабского означает «отдых». То есть после каждых четырех ракаатов намаза верующие сидя отдыхают, восхваляя Всевышнего или слушая назидания имама.