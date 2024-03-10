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На СВО погиб иркутянин Василий Гусаченко

В результате спецоперации на Украине погиб иркутянин Василий Гусаченко, об этом сообщает сайт «ИрСити» со ссылкой на администрацию города.
Источник: Freepik

Василий, родившийся в 2001 году, заключил контракт для участия в СВО и служил в рядах армии как стрелок с званием рядового.

Посмертно бойцу вручен орден Мужества. Известно, что парень погиб еще в ноябре 2023 года.