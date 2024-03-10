А солнце будет? Прогноз погоды на 10 марта

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, северо-восточный слабый до умеренного.
Температура воздуха минимальная ночью −2 −8°С, максимальная днем от 0 по северо-востоку до +11°С по юго-западу.
Минск
Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +4..+6°C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
Брест
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер восточный, 3−8 м/с.
Витебск
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
Гомель
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
Гродно
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер восточный, 3−8 м/с.
Могилев
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.