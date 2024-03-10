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А солнце будет? Прогноз погоды на 10 марта

По информации синоптиков, 10 марта погодные условия продолжит определять область повышенного атмосферного давления.
Сейчас в Ричмонде: +7° 11 м/с 33% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: Смартпресс

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, северо-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха минимальная ночью −2 −8°С, максимальная днем от 0 по северо-востоку до +11°С по юго-западу.

Минск

Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +4..+6°C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Брест

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Витебск

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Гомель

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Гродно

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Могилев

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.