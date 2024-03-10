Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильем для сирот в Ужуре

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о ситуации о непригодных условиях для жилья сирот в городе Ужуре появилась в соцсетях. Новое жилье они получили в 2021 году. Местная администрация предоставила помещения в четырехквартирных домах. Новые жители стали обнаруживать недочеты, допущенные строителями. Общественники обратились в СК с просьбой разобраться в ситуации.
ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении гендиректора компании-застройщика по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Руководитель главного следственного управления Алексей Еремин должен будет доложить председателю СК Александру Бастрыкину о ходе расследования. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
О том, как глава СК Бастрыкин вступился за 25-летнего сироту из Красноярского края можно прочитать по ссылке.