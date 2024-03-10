Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильем для сирот в Ужуре

Информация о ситуации о непригодных условиях для жилья сирот в городе Ужуре появилась в соцсетях. Новое жилье они получили в 2021 году. Местная администрация предоставила помещения в четырехквартирных домах. Новые жители стали обнаруживать недочеты, допущенные строителями. Общественники обратились в СК с просьбой разобраться в ситуации.